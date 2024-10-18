Монако - Лилль 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
18 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 18 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|36
|нп
|Брил Эмболо
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|26
|пз
|Андре Гомеш
|32
|пз
|Айюб Буадди
|8
|пз
|Анхель Гомес
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Бруно Женезио
История личных встреч
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|06.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|19.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 1
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Лиги 1: «Монако» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Лилль
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Ницца
|7
|9
|10
|Нант
|7
|9
|11
|Брест
|7
|9
|12
|Ренн
|7
|7
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3