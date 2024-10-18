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Монако - Лилль 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
18 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Монако
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 18 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
6 Швейцария пз Денис Закария
15 Сенегал пз Ламин Камара
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
18 Япония нп Такуми Минамино
36 Швейцария нп Брил Эмболо
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
26 Португалия пз Андре Гомеш
32 Франция пз Айюб Буадди
8 Англия пз Анхель Гомес
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Монако1 : 0Лилль
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль2 : 0Монако
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0Лилль
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль4 : 3Монако
06.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль1 : 2Монако
19.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 2Лилль
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Монако0 : 0Лилль
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль2 : 1Монако
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Монако5 : 1Лилль
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако0 : 3Лилль
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 2Монако
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Монако
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Монако2 : 1
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Монако3 : 1
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Монако2 : 1
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Лилль1 : 0
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 3Лилль
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Лилль3 : 3
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 0Лилль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Лиги 1: «Монако» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако719
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс714
5
Лига Европы
Лилль713
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Ницца79
10 Нант79
11 Брест79
12 Ренн77
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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