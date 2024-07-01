Динамо М - Локомотив М 27 Июля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
27 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Локомотив М, которое состоится 27 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3 ДВ
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 3
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|07.06.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 3
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Нас ждёт первое в сезоне московское дерби Новое испытание для Станковича и вопрос по «Зениту». Интриги 2-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Динамо» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|4
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Динамо М
|1
|3
|5
|Оренбург
|1
|3
|6
|Локомотив М
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|1
|8
|Динамо Мх
|1
|1
|9
|Краснодар
|1
|1
|10
|Химки
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Акрон
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Спартак М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0