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Динамо М - Локомотив М 27 Июля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
27 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Динамо МЛокомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Локомотив М, которое состоится 27 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М2 : 1Локомотив М
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М0 : 0Динамо М
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 4Локомотив М
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 3Динамо М
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 3 ДВДинамо М
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М3 : 3Динамо М
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Динамо М1 : 1Локомотив М
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Локомотив М0 : 0Динамо М
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Динамо М5 : 1Локомотив М
07.06.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Динамо М
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 1Динамо М
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М3 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Динамо М2 : 3
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1 5 : 4
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 2Динамо М
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Локомотив М3 : 1
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 2
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 3 : 0Локомотив М
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М3 : 4
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Локомотив М2 : 1
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Нас ждёт первое в сезоне московское дерби Новое испытание для Станковича и вопрос по «Зениту». Интриги 2-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Динамо» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ростов24
2 Зенит13
3 Рубин13
4 Динамо М13
5 Оренбург13
6 Локомотив М13
7 Ахмат11
8 Динамо Мх11
9 Краснодар11
10 Химки11
11 ЦСКА11
12 Акрон10
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Спартак М10
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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