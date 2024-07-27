Рубин - Зенит 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
27 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 27 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|28.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|5 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|2 : 1
|22.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|0 : 8
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 3
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Интригующий выезд «Зенита» в Казань Новое испытание для Станковича и вопрос по «Зениту». Интриги 2-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|4
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Динамо М
|1
|3
|5
|Оренбург
|1
|3
|6
|Локомотив М
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|1
|8
|Динамо Мх
|1
|1
|9
|Краснодар
|1
|1
|10
|Химки
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Акрон
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Спартак М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0