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Рубин - Зенит 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
27 Июля 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
РубинЗенит

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 27 Июля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2Рубин
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3Зенит
28.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин1 : 3Зенит
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин2 : 1Зенит
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Зенит5 : 0Рубин
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Зенит1 : 2Рубин
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Рубин0 : 1Зенит
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 2 : 1Рубин
22.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 4Рубин
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Рубин0 : 0
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 4Рубин
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 1Рубин
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 0 : 8Зенит
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 4Зенит
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Зенит2 : 3
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал Зенит4 : 2
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 1 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Интригующий выезд «Зенита» в Казань Новое испытание для Станковича и вопрос по «Зениту». Интриги 2-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ростов24
2 Зенит13
3 Рубин13
4 Динамо М13
5 Оренбург13
6 Локомотив М13
7 Ахмат11
8 Динамо Мх11
9 Краснодар11
10 Химки11
11 ЦСКА11
12 Акрон10
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Спартак М10
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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