Израиль U23 - Парагвай U23 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
27 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа D. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U23 - Парагвай U23, которое состоится 27 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль U23
Парагвай U23
Главные тренеры
|Гай Лузон
|Карлос Хара Сагьер
История личных встреч
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция U23
|1
|3
|2
|Новая Зеландия U23
|1
|3
|3
|Гвинея U23
|1
|0
|4
|США U23
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|1
|3
|2
|Ирак U23
|1
|3
|3
|Аргентина U23
|1
|0
|4
|Украина U23
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|1
|3
|2
|Египет U23
|1
|1
|3
|Доминиканская Республика U23
|1
|1
|4
|Узбекистан U23
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|1
|3
|2
|Мали U23
|1
|1
|3
|Израиль U23
|1
|1
|4
|Парагвай U23
|1
|0