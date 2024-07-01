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Енисей - Торпедо М 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Енисей
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Торпедо М, которое состоится 27 Июля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Енисей1 : 0Торпедо М
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0Енисей
20.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 1Енисей
15.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей0 : 1Торпедо М
23.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Торпедо М2 : 1Енисей
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Торпедо М0 : 1Енисей
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Енисей0 : 3 ТТорпедо М
25.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Торпедо М2 : 0Енисей
23.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Енисей1 : 0Торпедо М
13.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Торпедо М0 : 0Енисей
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Енисей
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Енисей
26.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 4Енисей
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей2 : 0
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 1Торпедо М
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М4 : 0
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Торпедо М
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 3Торпедо М
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Торпедо М1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нефтехимик26
2
Повышение
Урал26
3
Стыковая зона
Арсенал Т26
4
Стыковая зона
Торпедо М24
5 Сокол24
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Енисей23
11 Балтика33
12 Уфа32
13 Сочи21
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Черноморец20
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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