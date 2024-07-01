Енисей - Торпедо М 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Торпедо М, которое состоится 27 Июля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Валерьевич Тихонов
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|20.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|15.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 3 Т
|25.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|23.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|13.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|26.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 4
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нефтехимик
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|2
|6
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|2
|4
|5
|Сокол
|2
|4
|6
|Чайка
|2
|4
|7
|Ротор
|2
|4
|8
|Алания
|2
|4
|9
|Родина
|2
|4
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Балтика
|3
|3
|12
|Уфа
|3
|2
|13
|Сочи
|2
|1
|14
|Шинник
|2
|0
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|2
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0