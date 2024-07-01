Черноморец - Урал 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Урал, которое состоится 27 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|12.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 0
|07.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 0
|03.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|34-й тур
|1 : 0
|05.06.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|14-й тур
|1 : 1
|26.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|29-й тур
|1 : 3
|05.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|9-й тур
|2 : 0
|02.10.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|30-й тур
|4 : 0
|18.05.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|13-й тур
|2 : 2
|21.10.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|29-й тур
|6 : 0
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нефтехимик
|2
|6
| 2
Повышение
|Урал
|2
|6
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|2
|6
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|2
|4
|5
|Сокол
|2
|4
|6
|Чайка
|2
|4
|7
|Ротор
|2
|4
|8
|Алания
|2
|4
|9
|Родина
|2
|4
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Балтика
|3
|3
|12
|Уфа
|3
|2
|13
|Сочи
|2
|1
|14
|Шинник
|2
|0
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|2
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0