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Черноморец - Урал 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
Черноморец
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Урал, которое состоится 27 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 2Урал
12.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Черноморец1 : 0Урал
07.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Урал1 : 0Черноморец
03.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 34-й тур Урал1 : 0Черноморец
05.06.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 14-й тур Черноморец1 : 1Урал
26.08.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 29-й тур Черноморец1 : 3Урал
05.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 9-й тур Урал2 : 0Черноморец
02.10.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 30-й тур Урал4 : 0Черноморец
18.05.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 13-й тур Черноморец2 : 2Урал
21.10.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 29-й тур Урал6 : 0Черноморец
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец1 : 2
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 0Черноморец
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1Черноморец
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Черноморец0 : 2
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 1Черноморец
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 1Урал
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Урал2 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Урал1 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Урал2 : 0
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 0Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нефтехимик26
2
Повышение
Урал26
3
Стыковая зона
Арсенал Т26
4
Стыковая зона
Торпедо М24
5 Сокол24
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Енисей23
11 Балтика33
12 Уфа32
13 Сочи21
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Черноморец20
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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