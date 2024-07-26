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«Спартак» усилился российским вингером

Дата публикации: 26-07-2024

Футболист «Урала» Игорь Дмитриев продолжит карьеру в рядах «Спартака». Информация об этом появилась на сайте екатеринбургского клуба.

По данным СМИ, «красно-белые» выложили за перспективного вингера 2 500 000 евро. Трудовой договор игрока с москвичами рассчитан до 30 июня 2028 года.

Дмитриев – воспитанник академии «Зенита». Состав «Урала» он пополнил летом 2023-го. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России на счету Игоря 26 матчей с 2 голевыми передачами. Также 20-летний футболист поучаствовал в восьми поединках кубка страны, в которых не отметился результативными действиями.

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Дмитриева в 700 тыс евро.

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