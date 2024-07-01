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Украина U23 - Марокко U23 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
27 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа B. 2-й тур
Украина U23
Марокко U23

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U23 - Марокко U23, которое состоится 27 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U23
Марокко U23
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
МароккоТарик Сектьюи
История личных встреч
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 1-й тур2 : 1Украина U23
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 1-й тур1 : 2Марокко U23
01.08.2012Олимпийские игрыГруппа D. 3-й тур0 : 0
29.07.2012Олимпийские игрыГруппа D. 2-й тур1 : 0
26.07.2012Олимпийские игрыГруппа D. 1-й тур2 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2313
2 Новая Зеландия U2313
3 Гвинея U2310
4 США U2310
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2313
2 Ирак U2313
3 Аргентина U2310
4 Украина U2310
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2313
2 Египет U2311
3 Доминиканская Республика U2311
4 Узбекистан U2310
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2313
2 Мали U2311
3 Израиль U2311
4 Парагвай U2310

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