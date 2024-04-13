АЗ Алкмар - Аталанта 27 Июля прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
27 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аталанта, которое состоится 27 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Аталанта
Бергамо, Италия
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 2
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|22.05.2024
|Лига Европы
|Финал
|3 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1