00:56 ()
Свернуть список

АЗ Алкмар - Аталанта 27 Июля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
27 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
АЗ Алкмар
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аталанта, которое состоится 27 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Аталанта
Бергамо, Италия
История личных встреч
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар3 : 3
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 1
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар3 : 2
02.06.2024 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта2 : 3
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта3 : 0
22.05.2024 Лига Европы Финал Аталанта3 : 0
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 2Аталанта
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close