Узбекистан U23 - Египет U23 27 Июля прямая трансляция

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Футбол на Олимпиаде, особенно после множества крупных турниров, — не самый привлекательный вид спорта. Однако страны всё равно привозят на Игры звёзд в надежде завоевать золото.Для некоторых игроков это последний шанс выиграть что-то со сборной 10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию 0'Первый тур запомнился сразу несколькими необычными результатами и удивительным судейским скандалом в матче сборной Аргентины. Но обо всём по порядку.Выделяем героев и неожиданные результаты «Cамый большой цирк, что я видел». Главное о 1-м туре футбольного турнира на ОИ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Узбекистан U23 — Египет U23. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.