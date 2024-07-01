Узбекистан U23 - Египет U23 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
27 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан U23 - Египет U23, которое состоится 27 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Узбекистан U23
Египет U23
Главные тренеры
|Тимур Кападзе
|Рожерио Марио Рейс Микале
История личных встреч
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|23.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Финал
|5 : 0
|21.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|19.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1 5 : 6
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|11.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|1 : 0
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Футбол на Олимпиаде, особенно после множества крупных турниров, — не самый привлекательный вид спорта. Однако страны всё равно привозят на Игры звёзд в надежде завоевать золото.Для некоторых игроков это последний шанс выиграть что-то со сборной 10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию 0'Первый тур запомнился сразу несколькими необычными результатами и удивительным судейским скандалом в матче сборной Аргентины. Но обо всём по порядку.Выделяем героев и неожиданные результаты «Cамый большой цирк, что я видел». Главное о 1-м туре футбольного турнира на ОИ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Узбекистан U23 — Египет U23. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция U23
|1
|3
|2
|Новая Зеландия U23
|1
|3
|3
|Гвинея U23
|1
|0
|4
|США U23
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|1
|3
|2
|Ирак U23
|1
|3
|3
|Аргентина U23
|1
|0
|4
|Украина U23
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|1
|3
|2
|Египет U23
|1
|1
|3
|Доминиканская Республика U23
|1
|1
|4
|Узбекистан U23
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|1
|3
|2
|Мали U23
|1
|1
|3
|Израиль U23
|1
|1
|4
|Парагвай U23
|1
|0