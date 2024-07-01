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Узбекистан U23 - Египет U23 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
27 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 2-й тур
Узбекистан U23
Египет U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан U23 - Египет U23, которое состоится 27 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан U23
Египет U23
Главные тренеры
УзбекистанТимур Кападзе
БразилияРожерио Марио Рейс Микале
История личных встреч
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й турУзбекистан U231 : 2
23.01.2012Дубай Кап - 2012Финал5 : 0Узбекистан U23
21.01.2012Дубай Кап - 2012Группа B. 2-й тур0 : 1Узбекистан U23
19.01.2012Дубай Кап - 2012Группа B. 1-й тур1 : 1 5 : 6Узбекистан U23
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й турЕгипет U230 : 0
11.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет U232 : 1
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЕгипет U231 : 1
31.07.2021Олимпийские игры (м)1/4 финала1 : 0Египет U23
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й тур0 : 2Египет U23
Текстовая трансляция
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Футбол на Олимпиаде, особенно после множества крупных турниров, — не самый привлекательный вид спорта. Однако страны всё равно привозят на Игры звёзд в надежде завоевать золото.Для некоторых игроков это последний шанс выиграть что-то со сборной 10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию 0'Первый тур запомнился сразу несколькими необычными результатами и удивительным судейским скандалом в матче сборной Аргентины. Но обо всём по порядку.Выделяем героев и неожиданные результаты «Cамый большой цирк, что я видел». Главное о 1-м туре футбольного турнира на ОИ-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Узбекистан U23 — Египет U23. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2313
2 Новая Зеландия U2313
3 Гвинея U2310
4 США U2310
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2313
2 Ирак U2313
3 Аргентина U2310
4 Украина U2310
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2313
2 Египет U2311
3 Доминиканская Республика U2311
4 Узбекистан U2310
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2313
2 Мали U2311
3 Израиль U2311
4 Парагвай U2310

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