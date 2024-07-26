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Маркиньос принял решение перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»

Дата публикации: 26-07-2024

Вингер «Ференцвароша» Маркиньос окончательно выбрал себе клуб в РПЛ. В ближайшее время бразилец подпишет трудовое соглашение с «Локомотивом», передает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что новый рулевой «Спартака» Деян Станкович провел переговоры с 24-летним футболистом, в ходе которых смог убедить Маркиньоса стать игроком его команды.

Маркиньос находится на контракте у «Ференцвароша» с 2022 года. Всего за «зелёных орлов» бразилец отыграл 97 матчей (14 голов / 26 результативных передач).

Текущий договор Маркиньоса с венгерским клубом в силе до середины 2026 года. Эксперты статусного портала Transfermarkt.de оценивают вингера в 4 миллиона евро.

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