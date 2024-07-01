Япония U23 - Мали U23 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 42115
27 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа D. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония U23 - Мали U23, которое состоится 27 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония U23
Мали U23
Главные тренеры
|Го Оива
|Алу Бадра Диалло
История личных встреч
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|06.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|За 3-е место
|3 : 1
|03.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|0 : 1 ДВ
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|0 : 4
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция U23
|1
|3
|2
|Новая Зеландия U23
|1
|3
|3
|Гвинея U23
|1
|0
|4
|США U23
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|1
|3
|2
|Ирак U23
|1
|3
|3
|Аргентина U23
|1
|0
|4
|Украина U23
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|1
|3
|2
|Египет U23
|1
|1
|3
|Доминиканская Республика U23
|1
|1
|4
|Узбекистан U23
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|1
|3
|2
|Мали U23
|1
|1
|3
|Израиль U23
|1
|1
|4
|Парагвай U23
|1
|0