«ПСЖ» может подписать Меньяна на замену Доннарумме

Дата публикации: 26-07-2024

Майк Меньян привлек внимание «Пари Сен-Жермен». «Il Messaggero» пишет, что подписать голкипера «Милана» парижане могут в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы. Последнего в своих рядах хочет видеть «Ман Сити».



Примечательно, что Меньян обучался футболу в системе «ПСЖ», но дебютировать за основу ему так и не удалось. «Красно-синих» вратарь покинул в 2015 году, перебравшись в «Лилль» за 1 миллион евро. «Милан» выкупил права на кипера в 2021 году, заплатив за него € 16,4 млн евро.



В минувшем сезоне Меньян защищал ворота «россонери» в 42 играх (15 «сухих» матчей).



Контракт Майка с «Миланом» истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает француза в 38 млн евро.



В июне «ПСЖ» уже подписал нового стража ворот. Им стал Матвей Сафонов, прежде выступавший за «Краснодар».