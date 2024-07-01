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Доминиканская Республика U23 - Испания U23 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 42115
27 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 2-й тур
Доминиканская Республика U23
Испания U23

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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Доминиканская Республика U23 - Испания U23, которое состоится 27 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Доминиканская Республика U23
Испания U23
Главные тренеры
ИспанияИбай Гомес
ИспанияСанти Дения
История личных встреч
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й тур0 : 0Доминиканская Республика U23
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й тур1 : 2Испания U23
07.08.2021Олимпийские игры (м)Финал2 : 1 ДВИспания U23
03.08.2021Олимпийские игры (м)1/2 финала0 : 1 ДВИспания U23
31.07.2021Олимпийские игры (м)1/4 финалаИспания U235 : 2 ДВ
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й турИспания U231 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2313
2 Новая Зеландия U2313
3 Гвинея U2310
4 США U2310
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2313
2 Ирак U2313
3 Аргентина U2310
4 Украина U2310
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2313
2 Египет U2311
3 Доминиканская Республика U2311
4 Узбекистан U2310
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2313
2 Мали U2311
3 Израиль U2311
4 Парагвай U2310

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