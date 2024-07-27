Факел - Акрон 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
27 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Акрон, которое состоится 27 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 0
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|7 : 2
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|14.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|08.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 2
|08.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|7 : 0
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Воронежцы откроют новый стадион матчем с «Акроном» Новое испытание для Станковича и вопрос по «Зениту». Интриги 2-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Факел» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|4
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Динамо М
|1
|3
|5
|Оренбург
|1
|3
|6
|Локомотив М
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|1
|8
|Динамо Мх
|1
|1
|9
|Краснодар
|1
|1
|10
|Химки
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Акрон
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Спартак М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0