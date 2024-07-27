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Факел - Акрон 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
27 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Факел
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Акрон, которое состоится 27 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Акрон2 : 0Факел
08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Факел1 : 0Акрон
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Акрон0 : 2Факел
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Факел1 : 0Акрон
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 0Факел
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Факел
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Факел2 : 1
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Факел2 : 2
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 7 : 2Факел
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Акрон
14.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон3 : 2
08.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон5 : 2
08.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Акрон4 : 0
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Акрон7 : 0
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Воронежцы откроют новый стадион матчем с «Акроном» Новое испытание для Станковича и вопрос по «Зениту». Интриги 2-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Факел» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ростов24
2 Зенит13
3 Рубин13
4 Динамо М13
5 Оренбург13
6 Локомотив М13
7 Ахмат11
8 Динамо Мх11
9 Краснодар11
10 Химки11
11 ЦСКА11
12 Акрон10
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Спартак М10
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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