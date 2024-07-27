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Сокол - КАМАЗ 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур
СоколКАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - КАМАЗ, которое состоится 27 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ1 : 2Сокол
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Сокол1 : 1КАМАЗ
16.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Сокол0 : 0КАМАЗ
23.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ3 : 0Сокол
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Сокол
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 6 : 0Сокол
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ1 : 2Сокол
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Сокол1 : 0
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0КАМАЗ
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1КАМАЗ
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 2КАМАЗ
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1КАМАЗ
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ1 : 2Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нефтехимик26
2
Повышение
Урал26
3
Стыковая зона
Арсенал Т26
4
Стыковая зона
Торпедо М24
5 Сокол24
6 Чайка24
7 Ротор24
8 Алания24
9 Родина24
10 Енисей23
11 Балтика33
12 Уфа32
13 Сочи21
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Черноморец20
17
Зона вылета
Тюмень20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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