«Аль-Хиляль» связался с «Барселоной» по возможному трансферу бразильского нападающего

Дата публикации: 26-07-2024

Состав «Аль-Хиляля» может пополнить центрфорвард «Барселоны». Речь идет о Виторе Роке.



Фабрицио Романо утверждает, что представители саудовской команды уже общались с каталонцами по поводу возможной сделки. Окончательное решение по переходу будет принимать сам Роке.



Состав каталонцев нападающий пополнил в январе этого года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе». За его трансфер «Барселона» заплатила 40 000 000 евро. Роке подписал с «блаугранас» соглашение, рассчитанное до середины 2031 года.



В сезоне 2023/2024 нападающий провел за каталонцев 16 игр, в которых отличился 2 раза.



Рыночный ценник на 19-летнего бразильца составляет 40 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



В активе Роке 1 игра за национальную сборную.