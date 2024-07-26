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«Аль-Хиляль» связался с «Барселоной» по возможному трансферу бразильского нападающего

Дата публикации: 26-07-2024

Состав «Аль-Хиляля» может пополнить центрфорвард «Барселоны». Речь идет о Виторе Роке.

Фабрицио Романо утверждает, что представители саудовской команды уже общались с каталонцами по поводу возможной сделки. Окончательное решение по переходу будет принимать сам Роке.

Состав каталонцев нападающий пополнил в январе этого года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе». За его трансфер «Барселона» заплатила 40 000 000 евро. Роке подписал с «блаугранас» соглашение, рассчитанное до середины 2031 года.

В сезоне 2023/2024 нападающий провел за каталонцев 16 игр, в которых отличился 2 раза.

Рыночный ценник на 19-летнего бразильца составляет 40 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

В активе Роке 1 игра за национальную сборную.

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