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Пари Нижний Новгород - ЦСКА 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
27 Июля 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Пари Нижний НовгородЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - ЦСКА, которое состоится 27 Июля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Сербия Марко Николич
История личных встреч
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
20.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Пари Нижний Новгород2 : 6ЦСКА
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур ЦСКА8 : 1Пари Нижний Новгород
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА3 : 2Пари Нижний Новгород
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА0 : 1Пари Нижний Новгород
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2ЦСКА
04.07.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 2Пари Нижний Новгород
26.03.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА2 : 0Пари Нижний Новгород
05.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Пари Нижний Новгород
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2ЦСКА
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 8
22.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород2 : 4
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 2Пари Нижний Новгород
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур ЦСКА6 : 1
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЦСКА
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 2 : 3ЦСКА
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА2 : 2
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур ЦСКА7 : 2
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Сможет ли Саша Илич изменить ситуацию и наконец-то победить на своём поле впервые в 2024 году? 10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ростов24
2 Зенит13
3 Рубин13
4 Динамо М13
5 Оренбург13
6 Локомотив М13
7 Ахмат11
8 Динамо Мх11
9 Краснодар11
10 Химки11
11 ЦСКА11
12 Акрон10
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Спартак М10
16
Зона вылета
Крылья Советов20

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