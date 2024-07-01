Пари Нижний Новгород - ЦСКА 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
27 Июля 2024 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - ЦСКА, которое состоится 27 Июля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Саша Илич
|Марко Николич
История личных встреч
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|0 : 2
|20.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 6
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|8 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|04.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 2
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 2
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|0 : 8
|22.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|1 : 1
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 2
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|6 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 3
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|7 : 2
Текстовая трансляция
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Первый тур РПЛ пролетел почти незаметно. Там были яркие матчи, неожиданные результаты и даже мини-скандалы. Выделяем главные интриги второго тура, где будет не менее интересно.Сможет ли Саша Илич изменить ситуацию и наконец-то победить на своём поле впервые в 2024 году? 10 главных звёзд футбола на Олимпиаде. Файзуллаев попал в топовую компанию 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|2
|4
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Рубин
|1
|3
|4
|Динамо М
|1
|3
|5
|Оренбург
|1
|3
|6
|Локомотив М
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|1
|8
|Динамо Мх
|1
|1
|9
|Краснодар
|1
|1
|10
|Химки
|1
|1
|11
|ЦСКА
|1
|1
|12
|Акрон
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Спартак М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|2
|0