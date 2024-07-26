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«Челси» готов продать Галлахера в «Атлетико», самого игрока привлекает проект Симеоне

Дата публикации: 26-07-2024

Издание «TEAMtalk» пишет, что «Атлетико» интересуется Конором Галлахером из «Челси».

«Матрасники» уже начали переговоры с лондонским клубом. В Мадриде уверены, что хавбек «пенсионеров» сможет усилить команду. Самому Галлахеру интересен вариант с «Атлетико». Футболист уже общался с друзьями и близкими на тему жизни в Испании. «Челси» готов расстаться со своим подопечным.

В сезоне 2023/2024 на счету 24-летнего англичанина 50 встреч (7 забитых мячей, 9 результативных передач).

Срок действия трудового договора Галлахера с «синими» ограничен июнем 2025 года. Ориентировочная стоимость полузащитника равняется 50 000 000 евро (согласно информации с портала «Transfermarkt»).

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