«Челси» готов продать Галлахера в «Атлетико», самого игрока привлекает проект Симеоне

Дата публикации: 26-07-2024

Издание «TEAMtalk» пишет, что «Атлетико» интересуется Конором Галлахером из «Челси».



«Матрасники» уже начали переговоры с лондонским клубом. В Мадриде уверены, что хавбек «пенсионеров» сможет усилить команду. Самому Галлахеру интересен вариант с «Атлетико». Футболист уже общался с друзьями и близкими на тему жизни в Испании. «Челси» готов расстаться со своим подопечным.



В сезоне 2023/2024 на счету 24-летнего англичанина 50 встреч (7 забитых мячей, 9 результативных передач).



Срок действия трудового договора Галлахера с «синими» ограничен июнем 2025 года. Ориентировочная стоимость полузащитника равняется 50 000 000 евро (согласно информации с портала «Transfermarkt»).