Форвард «Атлетико» Феликс не будет тренироваться с командой

Дата публикации: 26-07-2024

Жоау Феликс, вернувшийся в «Атлетико», не будет тренироваться совместно с командой. Такую информацию разместил в социальной сети «Х» инсайдер Фабрицио Романо.



Журналист рассказал, что Феликса в «Атлетико» точно не будет. «Матрасники» и сам игрок намерены завершить сотрудничество.



В июле 2019 года «Атлетико» выкупил права на нападающего у «Бенфики», заплатив за него рекордные для клуба 127,2 млн евро. С сентября прошлого года Феликс защищал цвета «Барселоны» на правах аренды. В активе 24-летнего португальца 44 встречи за каталонцев (10 забитых мячей, 6 результативных пасов).



С «Атлетико» Жоау связан контрактом до июня 2029 года. Рыночный ценник на форварда равняется € 30 млн (Transfermarkt.de).