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Конте готов возглавить «Милан»

Дата публикации: 12-05-2024

Боссы «Милана» продолжают заниматься поиском нового тренера, которому доверят принять команду после ухода Стефано Пиоли. Напомним, ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 58-летний специалист покинет свой пост после завершения сезона.

По информации «Sky Sport», «россонери» не смогли договориться о сотрудничестве с Паулу Фонсекой (возглавляет «Лилль»), а также Сержиу Консейсау, являющимся главным тренером «Порту». Последний хочет перебраться в Италию, но его не отпускает руководство португальского гранда.

Из-за сложившейся ситуацией в «Милане» царит достаточно нервная обстановка. Отмечается, что помочь команде с «Сан-Сиро» готов Антонио Конте. Согласно источнику, агент наставника предложил «Милану» кандидатуру своего подопечного. При этом реакция «Милана» на поступившее предложение пока неизвестна.

54-летний итальянский коуч известен по работе в таких клубах как «Ювентус», «Челси», «Интер» и «Тоттенхэм». Из лондонского клуба он ушел в марте прошлого года. В период с 2014 по 2016 год Конте руководил сборной Италии.

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