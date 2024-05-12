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«Барселона» намерена расстаться с Рафиньей

Дата публикации: 12-05-2024

«Diario Sport» пишет, что «Барселона» хочет расстаться с Рафиньей Диасом.

Каталонцы испытывают финансовые трудности. Продажа бразильца позволит клубу получить дополнительные средства и подписать игрока «Атлетика» Нико Уильямса. Рафинью уже оповестили о намерении «сине-гранатовых» продать его. При этом, если он останется в «Барселоне», то будет рассматриваться лишь в качестве запасного.

Среди вариантов дальнейшего продолжения карьеры 27-летнего вингера значится «Аль-Хилаль». В саудовской команде готовы выложить за футболиста порядка 100 млн евро, включая бонусные выплаты.

В этом сезоне в активе Рафиньи 9 забитых мячей и 12 ассистов в 35 играх за «Барсу». Его соглашение с командой Хави истекает в 2027 году.

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