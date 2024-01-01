Лидс Юнайтед - Саутгемптон 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф. Финал
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 26 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф. Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Иллан Меслье
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|14
|зщ
|Джо Родон
|3
|зщ
|Хуниор Фирпо
|22
|пз
|Арчи Грей
|44
|пз
|Илия Груев
|8
|пз
|Глен Камара
|10
|пз
|Крисенсио Саммервилл
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|24
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|7
|нп
|Жоэль Пироэ
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|21
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|16
|пз
|Уильям Смоллбоун
|4
|пз
|Флинн Даунс
|7
|пз
|Джо Арибо
|36
|пз
|Дэвид Брукс
|26
|пз
|Райан Фрейзер
|9
|нп
|Адам Армстронг
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|3 : 1
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 2
|23.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|30.10.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|16.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 0
|22.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 4
|17.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|23.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Норвич Сити
Лидс Юнайтед
|0 : 0
|4 : 0
|Команда
|1
|2
| Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
|0 : 0
|3 : 1
Плей-офф. Финал
| Лидс Юнайтед
Саутгемптон
|26.05