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Лидс Юнайтед - Саутгемптон 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф. Финал
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Лидс Юнайтед
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Саутгемптон, которое состоится 26 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф. Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Саутгемптон
Саутгемптон
1 Франция вр Иллан Меслье
4 Уэльс зщ Итан Ампаду
14 Уэльс зщ Джо Родон
3 Доминиканская Республика зщ Хуниор Фирпо
22 Англия пз Арчи Грей
44 Болгария пз Илия Груев
8 Финляндия пз Глен Камара
10 Нидерланды пз Крисенсио Саммервилл
29 Италия нп Вильфред Ньонто
24 Франция нп Жоржиньо Рюттер
7 Нидерланды нп Жоэль Пироэ
1 Англия вр Алекс Маккарти
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
21 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
5 Англия зщ Джек Стивенс
16 Ирландия пз Уильям Смоллбоун
4 Англия пз Флинн Даунс
7 Нигерия пз Джо Арибо
36 Уэльс пз Дэвид Брукс
26 Шотландия пз Райан Фрейзер
9 Англия нп Адам Армстронг
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Саутгемптон
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Саутгемптон3 : 1Лидс Юнайтед
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Саутгемптон
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон2 : 2Лидс Юнайтед
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Саутгемптон
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Саутгемптон1 : 0Лидс Юнайтед
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Саутгемптон0 : 2Лидс Юнайтед
23.02.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Саутгемптон
30.10.2012 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лидс Юнайтед3 : 0Саутгемптон
16.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Лидс Юнайтед4 : 0
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Лидс Юнайтед
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Саутгемптон
26.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 4 : 0Лидс Юнайтед
22.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
17.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Саутгемптон3 : 1
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Саутгемптон
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Саутгемптон
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Саутгемптон0 : 1
23.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 5 : 0Саутгемптон
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Команда12
Норвич Сити
Лидс Юнайтед
0 : 0 4 : 0
Команда12
Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
0 : 0 3 : 1
Плей-офф. Финал
Лидс Юнайтед
Саутгемптон
26.05

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