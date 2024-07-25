«Арсенал» может приобрести чемпиона Европы Руиса

Дата публикации: 25-07-2024

«Арсенал» интересуется Фабианом Руисом. Такую информацию разместил в соцсети «X» Дункан Каслс. «Пари Сен-Жермен», за который выступает испанец, готов расстаться с ним.



Парижане подписали Руиса летом 2022 года, выкупив его контракт у «Наполи» за 22,5 млн евро. В прошлом сезоне полузащитник появлялся на поле в составе «ПСЖ» в 35 играх (3 забитых мяча, 7 результативных передач).



Трудовые отношения хавбека с французской командой рассчитаны до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость хавбека равняется 35 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



На недавно завершившемся Евро-2024 Руис был одним из лидеров сборной Испании, вместе с которой он стал победителем турнира. Всего на его счету 29 игр за национальную команду (4 забитых мяча).