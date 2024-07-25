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Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонью» на фоне слухов об интересе «Реала»

Дата публикации: 25-07-2024

Матс Хуммельс, судя по всему, не станет игроком «Болоньи». Экс-защитник «Боруссии» (Дортмунд) не явился на медосмотр для итальянского клуба.

Как пишет «Corriere dello Sport», «Болонья» купила 35-летнему футболисту билет на самолет в Италию, а также договорилась с одной из местных клиник насчет медобследования, но в последний момент Матс уведомил «красно-синих», что ему необходимо еще несколько дней на размышления. По слухам, опытный центрбек ведет переговоры с мадридским «Реалом».

Напомним, 14 июня «Боруссия» анонсировала расставание с Хуммельсом в связи с истечением контракта, который стороны решили не продлевать. 1 июля немец получил статус свободного агента.

В минувшей кампании в активе игрока 40 матчей с 4 голами и 1 ассистом. На сегодняшний день ориентировочная стоимость Хуммельса составляет € 5 млн (согласно «Трансфермаркт»).

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