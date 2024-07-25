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Защитник «Баварии» может стать игроком «Вест Хэма»

Дата публикации: 25-07-2024

Нуссайр Мазрауи близок к переезду на Туманный Альбион. Как сообщает издание «The Athletic», следующим местом работы крайнего защитника может стать «Вест Хэм Юнайтед».

Согласно источнику, у клубов уже есть договоренность по трансферу 26-летнего футболиста. Отмечается, что интерес к представителю сборной Марокко также проявляет «Манчестер Юнайтед», но именно «молотобойцы» лидируют в гонке за Мазрауи.

Защитник примкнул к «Баварии» летом 2022 года на правах свободного агента. По ходу сезона 2023/24 Нуссайр сыграл в 29 матчах (4 голевые передачи).

Действующий трудовой договор марроканца с мюнхенцами в силе до 30.06.2026. Рыночный ценник на Мазрауи равняется 30 млн евро.

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