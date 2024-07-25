«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

Дата публикации: 25-07-2024

Дуглас Сантос продолжит выступать за «Зенит». Пресс-служба команды из Санкт-Петербурга сообщает, что левый защитник поставил подпись под трёхлетним контрактом (до середины 2027 года с опцией продления еще на 1 сезон).



Напомним, 30-летний бразилец оказался в «Зените» в 2019 году. С тех пор он провел 183 встречи, в которых стал автором 7 голов и 30 результативных пасов. В составе «сине-бело-голубых» Дуглас пять раз выигрывал чемпионат России.



До перехода в «Зенит» Сантос играл в Германии в футболке «Гамбурга».



Transfermarkt.de оценивает капитана петербуржцев в 12 миллионов евро.