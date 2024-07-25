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Мусса Диаби перешел в «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 25-07-2024

Мусса Диаби, ранее выступавший за «Астон Виллу», пополнил состав «Аль-Иттихада». Информацию о подписании контракта с вингером саудовская команда опубликовала в соцсети «Х».

Ранее СМИ писали, что переход Диаби обойдется «Аль-Иттихаду» в 60 млн евро, не считая бонусных выплат.

Диаби обучался футболу в академии «ПСЖ». В различные периоды своей карьеры он защищал цвета «Кротоне» и «Байера».

В сезоне 2023/2024 в активе 25-летнего исполнителя 54 встречи в футболке «Астон Виллы» (10 забитых мячей, 9 результативных передач).

Рыночная стоимость Диаби – 55 млн евро («Трансфермаркт»).

За сборную Франции Мусса провел 11 матчей (1 ассист).

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