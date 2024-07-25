Довбик не согласовал контракт с «Атлетико», игрока могут перехватить «Рома» и «Вест Хэм»

Дата публикации: 25-07-2024

Контракт Артёма Довбика с «Атлетико» пока не согласован. Об этом сообщил в соцсети «X» Матео Моретто.



Журналист отметил, что «матрасники» уже договорились о сделке с «Жироной», владеющей правами на форварда. Однако утрясти детали трудового договора с футболистом и сумму комиссионной выплаты «Атлетико» не удалось. Представители мадридской команды встречались с агентами украинца 24-го июля.



За ситуацией с трансфером Довбика наблюдают в «Вест Хэме» и «Роме». В ближайшие часы агенты нападающего должны получить предложение от римлян.



В минувшем сезоне Довбик с 24 забитыми мячами стал лучшим снайпером Ла Лиги. Его соглашение с «Жироной» истекает в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает украинца в 35 млн евро.