01:45 ()
Свернуть список

Нидерланды - Канада 06 Июня прямая трансляция

06 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Нидерланды
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Канада, которое состоится 06 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Канада
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Нидерланды
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 10-й тур 0 : 6Нидерланды
18.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 9-й тур Нидерланды1 : 0
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 8-й тур 0 : 1Нидерланды
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Канада
10.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/4 финала 2 : 2 3 : 2Канада
05.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. 3-й тур Канада4 : 2
02.07.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. 2-й тур 0 : 0Канада
28.06.2023 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа D. 1-й тур Канада2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close