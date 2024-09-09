Роналду может получить нового тренера в «Аль-Насре»

Дата публикации: 09-09-2024

Руководство «Аль-Насра» в скором времени планирует отправить в отставку Луиша Каштру, возглавляющего команду. Информацией со ссылкой на «Falahsport» поделился Альфредо Педулла.



Об увольнении Каштру может быть объявлено по завершении игры против «Аль-Ахли». Следующим наставником «Аль-Насра» хотят назначить Стефано Пиоли, в прошлом сезоне работавшего с «Миланом». «Россонери» под его руководством финишировали на 2-м месте в Серии А. В настоящий момент специалист находится без клуба.



В составе «Аль-Насра» выступают несколько известных футболистов, в числе которых Криштиану Роналду. В текущем сезоне подопечные Каштру не показывают результатов, которых от них ждут. В саудовской Про-лиге «сине-жёлтые» располагаются лишь на пятой строчке строчке.