Португалия - Хорватия 08 Июня прямая трансляция
08 Июня 2024 года в 19:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Хорватия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Хорватия
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Златко Далич
История личных встреч
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 6-й тур
|2 : 3
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 1-й тур
|4 : 1
|06.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|25.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|10.06.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2013
|0 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0 4 : 5
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
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