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Португалия - Хорватия 08 Июня прямая трансляция

08 Июня 2024 года в 19:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Португалия
Хорватия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Хорватия, которое состоится 08 Июня 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Хорватия
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
17.11.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 6-й турХорватия2 : 3Португалия
05.09.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 1-й турПортугалия4 : 1Хорватия
06.09.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Португалия1 : 1Хорватия
25.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/8 финалаХорватия0 : 1 ДВПортугалия
10.06.2013Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2013Хорватия0 : 1Португалия
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиПортугалия4 : 2
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Португалия
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиПортугалия5 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й турПортугалия2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур0 : 2Португалия
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиХорватия3 : 0
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 4Хорватия
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0 4 : 5Хорватия
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й турХорватия1 : 0
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й тур0 : 2Хорватия
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