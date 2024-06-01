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Польша - Турция 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
10 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Польша
Турция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Турция, которое состоится 10 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Турция
Главные тренеры
Польша Михал Пробеж
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Польша3 : 1
26.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь A. Финал 0 : 0 4 : 5Польша
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь A. 1/2 финала Польша5 : 1
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Польша2 : 0
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 9-й тур Польша1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Турция
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 6 : 1Турция
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Турция
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 10-й тур 1 : 1Турция
18.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Турция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Польша — Турция. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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