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Венгрия - Швейцария 15 Июня прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
15 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Венгрия
Швейцария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Швейцария, которое состоится 15 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Швейцария
Главные тренеры
Италия Марко Росси
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
07.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 9-й тур Швейцария5 : 2Венгрия
07.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа B. 2-й тур Венгрия2 : 3Швейцария
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия3 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венгрия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия2 : 0
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Венгрия1 : 0
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 10-й тур Венгрия3 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Швейцария
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Швейцария
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 10-й тур 1 : 0Швейцария
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия00
2
1/8 финала
Шотландия00
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия00
4 Швейцария00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания00
2
1/8 финала
Хорватия00
3
1/8 финала - возможный выход
Италия00
4 Албания00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения00
2
1/8 финала
Дания00
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Польша00
2
1/8 финала
Нидерланды00
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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