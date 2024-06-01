Венгрия - Швейцария 15 Июня прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
15 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Швейцария, которое состоится 15 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Швейцария
Главные тренеры
|Марко Росси
|Мурат Якин
История личных встреч
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. 9-й тур
|5 : 2
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|3 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Шотландия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Хорватия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Италия
|0
|0
|4
|Албания
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словения
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Дания
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сербия
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Польша
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0