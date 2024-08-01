Галатасарай - Бешикташ 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция), вместимость: 76092
03 Августа 2024 года в 20:45 (+03:00). Суперкубок Турции, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Бешикташ, которое состоится 03 Августа 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, Финал, оно проводится на стадионе: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|3 : 1
|05.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|14.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|25.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Турция - Суперлига
|40-й тур
|3 : 1
|17.01.2021
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 0
|15.03.2020
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 0
|27.10.2019
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|6 : 1
|26.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 3
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|3 : 2