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Галатасарай - Бешикташ 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция), вместимость: 76092
03 Августа 2024 года в 20:45 (+03:00). Суперкубок Турции, Финал
Галатасарай
Бешикташ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Бешикташ, которое состоится 03 Августа 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, Финал, оно проводится на стадионе: Ататюрк Олимпьят (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ0 : 1Галатасарай
21.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
30.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ3 : 1Галатасарай
05.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
14.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
25.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 1Галатасарай
08.05.2021 Турция - Суперлига 40-й тур Галатасарай3 : 1Бешикташ
17.01.2021 Турция - Суперлига 19-й тур Бешикташ2 : 0Галатасарай
15.03.2020 Турция - Суперлига 26-й тур Галатасарай0 : 0Бешикташ
27.10.2019 Турция - Суперлига 9-й тур Бешикташ1 : 0Галатасарай
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур 1 : 3Галатасарай
19.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай0 : 1
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур 2 : 3Галатасарай
05.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Галатасарай6 : 1
26.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур 0 : 3Галатасарай
17.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Бешикташ0 : 1
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур 2 : 1Бешикташ
18.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур Бешикташ2 : 2
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур 1 : 1Бешикташ
03.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Бешикташ3 : 2

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