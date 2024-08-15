Бетис - Жирона 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
15 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Жирона, которое состоится 15 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Марк Рока
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|8
|пз
|Набиль Фекир
|20
|пз
|Хуанми
|9
|нп
|Чими Авила
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|23
|пз
|Иван Мартин
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|9
|нп
|Абель Руис
|24
|нп
|Порту
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Анхель Мичел
История личных встреч
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 2
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|13.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|21.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 1
|21.09.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|24.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|7 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Леганес
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Лас-Пальмас
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|0
|0
|7
|Райо Вальекано
|0
|0
|8
|Осасуна
|0
|0
|9
|Эспаньол
|0
|0
|10
|Реал Сосьедад
|0
|0
|11
|Бетис
|0
|0
|12
|Реал Мадрид
|0
|0
|13
|Барселона
|0
|0
|14
|Мальорка
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0