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Бетис - Жирона 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
15 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Бетис
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Жирона, которое состоится 15 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Жирона
Жирона
1 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
3 Испания зщ Диего Льоренте
5 Испания зщ Марк Бартра
15 Франция зщ Ромен Перро
21 Испания пз Марк Рока
4 США пз Джонни Кардозо
18 Испания пз Пабло Форнальс
8 Франция пз Набиль Фекир
20 Испания пз Хуанми
9 Аргентина нп Чими Авила
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
14 Испания пз Ориоль Ромеу
23 Испания пз Иван Мартин
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
9 Испания нп Абель Руис
24 Испания нп Порту
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Жирона3 : 2Бетис
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Бетис1 : 1Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2Бетис
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Бетис2 : 1Жирона
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Бетис3 : 2Жирона
27.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Жирона0 : 1Бетис
13.04.2018 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Бетис
25.11.2017 Испания - Примера 13-й тур Бетис2 : 2Жирона
21.02.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Бетис2 : 1Жирона
21.09.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Жирона1 : 3Бетис
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Бетис
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Бетис4 : 1
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 2Бетис
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Бетис
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 0Бетис
24.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Жирона7 : 0
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 3Жирона
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Жирона0 : 1
10.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 2 : 2Жирона
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Жирона4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жирона00
2
Лига чемпионов
Леганес00
3
Лига чемпионов
Севилья00
4
Лига чемпионов
Хетафе00
5
Лига Европы
Лас-Пальмас00
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б00
7 Райо Вальекано00
8 Осасуна00
9 Эспаньол00
10 Реал Сосьедад00
11 Бетис00
12 Реал Мадрид00
13 Барселона00
14 Мальорка00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Вальядолид00

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