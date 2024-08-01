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Санта-Клара - Порту 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Санта-Клара
Порту

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Порту, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Порту
Порту
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
14 Бразилия зщ Alysson
42 Бразилия пз Лукас Соарес
8 Португалия пз Педру Феррейра
6 Бразилия пз Адриано
32 Бразилия пз Матеус Нунес
70 Бразилия нп Vinicius
9 Бразилия нп Алиссон Сафира
11 Бразилия нп Габриэл Силва
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
97 Португалия зщ Зе Педру
4 Бразилия зщ Отавио
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
16 Испания пз Нико Гонсалес
17 Испания пз Иван Хайме
19 Англия нп Дэнни Намасо
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Санта-Клара1 : 2Порту
15.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Порту2 : 1Санта-Клара
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 1Порту
04.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Порту3 : 0Санта-Клара
07.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Санта-Клара0 : 3Порту
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Санта-Клара3 : 1Порту
03.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Порту2 : 1Санта-Клара
28.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Санта-Клара0 : 1Порту
02.03.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Санта-Клара0 : 2Порту
19.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Порту1 : 0Санта-Клара
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 4Санта-Клара
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Санта-Клара1 : 2Порту
11.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара1 : 1 4 : 2
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 1 1 : 4Санта-Клара
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 3 : 0Санта-Клара
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал 3 : 4 ДВПорту
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Порту4 : 0
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВ
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 0 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара13
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту13
3
Квалификация Лиги Европы
Спортинг13
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан13
5 Морейренсе13
6 Витория Гимарайнш13
7 Боавишта13
8 Насьонал11
9 Эштрела11
10 Брага11
11 АВС11
12 Фаренсе10
13 Арока10
14 Каза Пия10
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Бенфика10
17
Зона вылета
Эшторил10
18
Зона вылета
Жил Висенте10

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