Санта-Клара - Порту 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Порту, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Порту
Порту
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|14
|зщ
|Alysson
|42
|пз
|Лукас Соарес
|8
|пз
|Педру Феррейра
|6
|пз
|Адриано
|32
|пз
|Матеус Нунес
|70
|нп
|Vinicius
|9
|нп
|Алиссон Сафира
|11
|нп
|Габриэл Силва
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|97
|зщ
|Зе Педру
|4
|зщ
|Отавио
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|17
|пз
|Иван Хайме
|19
|нп
|Дэнни Намасо
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|04.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|07.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 3
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|19.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 4
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 1 1 : 4
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Спортинг
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|1
|3
|5
|Морейренсе
|1
|3
|6
|Витория Гимарайнш
|1
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Брага
|1
|1
|11
|АВС
|1
|1
|12
|Фаренсе
|1
|0
|13
|Арока
|1
|0
|14
|Каза Пия
|1
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Бенфика
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Жил Висенте
|1
|0