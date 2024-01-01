Арсенал Т - Алания 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Алания, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|3 : 3
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|10.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 2
|02.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|5
|13
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Урал
|5
|10
| 4
Стыковая зона
|Ротор
|6
|10
|5
|Чайка
|5
|9
|6
|Сокол
|5
|9
|7
|Торпедо М
|5
|9
|8
|Родина
|5
|8
|9
|Балтика
|6
|7
|10
|Сочи
|5
|7
|11
|Алания
|5
|7
|12
|Енисей
|5
|6
|13
|КАМАЗ
|5
|4
|14
|Тюмень
|5
|4
|15
|СКА-Хабаровск
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Уфа
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|5
|1