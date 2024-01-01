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Арсенал Т - Алания 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
Арсенал Т
Алания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Алания, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияСултан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турАрсенал Т3 : 3Алания
27.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турАлания1 : 1Арсенал Т
01.05.2023Россия - Мелбет Первая лига29-й турАлания2 : 1Арсенал Т
10.10.2022Россия - Мелбет Первая лига13-й турАрсенал Т0 : 2Алания
02.03.2022Кубок России1/8 финалаАлания1 : 0Арсенал Т
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турАрсенал Т1 : 1
05.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турАрсенал Т2 : 1
29.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур0 : 1Арсенал Т
20.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й турАрсенал Т1 : 0
13.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турАрсенал Т1 : 0
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турАлания0 : 1
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур0 : 3Алания
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турАлания0 : 1
21.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й тур0 : 1Алания
15.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турАлания0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т513
2
Повышение
Нефтехимик510
3
Стыковая зона
Урал510
4
Стыковая зона
Ротор610
5 Чайка59
6 Сокол59
7 Торпедо М59
8 Родина58
9 Балтика67
10 Сочи57
11 Алания57
12 Енисей56
13 КАМАЗ54
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск54
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник51

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