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Милан - Торино 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
17 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Милан
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
23АнглиязщФикайо Томори
31СербиязщСтрахиня Павлович
19ФранциязщТео Эрнандес
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
14НидерландыпзТейани Рейндерс
21НигериянпСаму Чуквезе
11СШАнпКристиан Пулишич
10ПортугалиянпРафаэл Леау
7ИспаниянпАльваро Мората
32СербияврВаня Милинкович-Савич
27КосовозщМергим Войвода
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
19ИталиязщРауль Белланова
20АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
77ПольшапзКароль Линетты
8СербияпзИван Илич
18ШотландиянпЧе Адамс
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
18.05.2024Италия - Серия А37-й турТорино3 : 1Милан
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМилан4 : 1Торино
10.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турМилан1 : 0Торино
11.01.2023Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 1 ДВТорино
30.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турТорино2 : 1Милан
10.04.2022Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0Милан
26.10.2021Италия - Серия А10-й турМилан1 : 0Торино
12.05.2021Италия - Серия А36-й турТорино0 : 7Милан
12.01.2021Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021Италия - Серия А17-й турМилан2 : 0Торино
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Милан3 : 1
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2 3 : 4Милан
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 1Милан
28.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 3Милан
20.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Милан
11.08.2024Кубок Италии1/32 финалаТорино2 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур3 : 0Торино
18.05.2024Италия - Серия А37-й турТорино3 : 1Милан
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур1 : 2Торино
03.05.2024Италия - Серия А35-й турТорино0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монца00
2
Лига чемпионов
Венеция00
3
Лига чемпионов
Аталанта00
4
Лига чемпионов
Кальяри00
5
Лига Европы
Эмполи00
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

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