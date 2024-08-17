Милан - Торино 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
17 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Торино, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Торино
Турин
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|8
|пз
|Иван Илич
|18
|нп
|Че Адамс
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|10.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|11.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 7
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монца
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Венеция
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0