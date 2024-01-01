Брест - Марсель 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
17 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Марсель, которое состоится 17 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Марсель
Марсель
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|23
|зщ
|Жордан Амави
|28
|пз
|Жонас Мартен
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|27
|пз
|Жордан Верету
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 3
|29.11.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|20.04.2013
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Осер
|0
|0
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Марсель
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|0
|0
|7
|Гавр
|0
|0
|8
|Лион
|0
|0
|9
|Монако
|0
|0
|10
|Нант
|0
|0
|11
|Ницца
|0
|0
|12
|Реймс
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Ренн
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|0
|0