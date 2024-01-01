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Брест - Марсель 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
17 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Брест
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Марсель, которое состоится 17 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Марсель
Марсель
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
23 Франция зщ Жордан Амави
28 Франция пз Жонас Мартен
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Матиас Перейра Лаж
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
19 Франция нп Людовик Ажорк
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
3 Франция зщ Кентен Мерлен
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
11 Марокко пз Амин Арит
44 Бразилия пз Луис Энрике
27 Франция пз Жордан Верету
9 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 0Марсель
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 0Брест
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель1 : 2Брест
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Марсель
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Брест1 : 4Марсель
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Марсель1 : 2Брест
13.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Марсель3 : 1Брест
30.08.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Брест2 : 3Марсель
29.11.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Марсель2 : 1Брест
20.04.2013 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель1 : 0Брест
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Брест
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Брест
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 3Брест
10.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Брест1 : 1
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Брест0 : 0
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 2Марсель
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 0Марсель
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 1
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 3 : 0Марсель
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Марсель1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Анже00
2
Лига чемпионов
Брест00
3
Лига чемпионов
Осер00
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс00
5
Лига Европы
Марсель00
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль00
7 Гавр00
8 Лион00
9 Монако00
10 Нант00
11 Ницца00
12 Реймс00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Ренн00
16
Стыковая зона
Сент-Этьен00
17
Зона вылета
Тулуза00
18
Зона вылета
Монпелье00

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