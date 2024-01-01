Твенте - Спарта 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
17 Августа 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Спарта, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|11
|пз
|Дан Ротс
|18
|пз
|Михел Влап
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|3
|зщ
|Тео Кинтеро
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Абемли Мето Силу
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Сюнсукэ Мито
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|11.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 3
|11.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|22.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 2
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гронинген
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фортуна
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|1
|1
|9
|Фейеноорд
|1
|1
|10
|Спарта
|1
|1
|11
|Хераклес
|1
|1
|12
|НЕК Неймеген
|1
|0
|13
|Алмере Сити
|1
|0
|14
|ПЕК Зволле
|1
|0
|15
|Херенвен
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|1
|0