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Суббота 17 августа
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Твенте - Спарта 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
17 Августа 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Твенте
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Спарта, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Спарта
Роттердам
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
2НидерландызщМес Хилгерс
17БельгиязщАлек ван Хоренбек
5НидерландызщБас Кюйперс
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
6НидерландыпзКарел Эйтинг
11НидерландыпзДан Ротс
18НидерландыпзМихел Влап
10НидерландынпСэм Ламмерс
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
1НидерландыврНик Олай
2НидерландызщБойд Рейт
3ВенесуэлазщТео Кинтеро
4НидерландызщМайк Эрдхёйзен
5НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
6БразилияпзАбемли Мето Силу
8НидерландыпзПелле Клемент
7ЯпонияпзСюнсукэ Мито
10БельгияпзАрно Версейрен
11НидерландыпзМохамед Нассо
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыЙерун Рейсдейк
История личных встреч
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турТвенте2 : 1Спарта
17.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турСпарта2 : 2Твенте
11.06.2023Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матчТвенте1 : 0Спарта
08.06.2023Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матчСпарта1 : 1Твенте
23.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турТвенте3 : 3Спарта
11.11.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турСпарта1 : 1Твенте
22.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турТвенте2 : 0Спарта
20.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турСпарта0 : 1Твенте
28.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турСпарта0 : 0Твенте
22.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турТвенте0 : 2Спарта
13.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчТвенте3 : 3
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 2Твенте
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Твенте
24.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 0Твенте
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур1 : 2Твенте
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турСпарта0 : 0
23.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала3 : 1Спарта
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта2 : 1
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур0 : 1Спарта
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур4 : 2Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
2
Лига чемпионов
Гронинген13
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фортуна13
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте13
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II11
9 Фейеноорд11
10 Спарта11
11 Хераклес11
12 НЕК Неймеген10
13 Алмере Сити10
14 ПЕК Зволле10
15 Херенвен10
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс10
17
Зона вылета
НАК Бреда10
18
Зона вылета
Валвейк10

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