Бенфика - Каза Пия 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Каза Пия, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|5
|зщ
|Морато
|37
|зщ
|Ян-Никлас Бесте
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|20
|пз
|Жоау Мариу
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|16
|пз
|Бени Мукенди
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|80
|нп
|Pablo
|10
|нп
|Рауль Бланко
|7
|нп
|Нуну Морейра
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|17.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|27.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|2
|3
|5
|Морейренсе
|1
|3
|6
|Витория Гимарайнш
|1
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Брага
|1
|1
|11
|АВС
|1
|1
|12
|Фаренсе
|1
|0
|13
|Арока
|1
|0
|14
|Каза Пия
|1
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Бенфика
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Жил Висенте
|1
|0