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Бенфика - Каза Пия 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Бенфика
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Каза Пия, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Каза Пия
Лиссабон
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
5 Бразилия зщ Морато
37 Германия зщ Ян-Никлас Бесте
61 Португалия пз Флорентину Луиш
20 Португалия пз Жоау Мариу
10 Турция пз Оркун Кёкчю
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
14 Греция нп Вангелис Павлидис
33 Ангола вр Рикарду Батишта
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
16 Ангола пз Бени Мукенди
5 Португалия пз Леонарду Лелу
80 Бразилия нп Pablo
10 Испания нп Рауль Бланко
7 Португалия нп Нуну Морейра
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
17.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Бенфика1 : 1Каза Пия
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 0Бенфика
17.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 1Бенфика
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 2 : 0Бенфика
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика3 : 1
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 1
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 2Каза Пия
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия0 : 1
05.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур 4 : 3Каза Пия
27.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Каза Пия3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг13
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан13
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара23
5 Морейренсе13
6 Витория Гимарайнш13
7 Боавишта13
8 Насьонал11
9 Эштрела11
10 Брага11
11 АВС11
12 Фаренсе10
13 Арока10
14 Каза Пия10
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Бенфика10
17
Зона вылета
Эшторил10
18
Зона вылета
Жил Висенте10

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