Ислочь - Славия-Мозырь 17 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Славия-Мозырь, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|01.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 4
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|11.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|09.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 6
|05.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|17
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|16
|34
|4
|Динамо-Брест
|18
|32
|5
|Витебск
|17
|28
|6
|Славия-Мозырь
|17
|26
|7
|Арсенал
|17
|24
|8
|Ислочь
|17
|23
|9
|Слуцк
|17
|22
|10
|Гомель
|17
|22
|11
|БАТЭ
|17
|20
|12
|Нафтан
|16
|16
|13
|Сморгонь
|16
|16
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|17
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|18
|-4