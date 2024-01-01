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Ислочь - Славия-Мозырь 17 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Ислочь
Славия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Славия-Мозырь, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь2 : 1Ислочь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1Славия-Мозырь
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь0 : 1Ислочь
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 2Славия-Мозырь
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1Ислочь
12.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Славия-Мозырь
01.08.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь2 : 4Ислочь
18.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Ислочь2 : 1Славия-Мозырь
24.11.2019 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь2 : 0Ислочь
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 3 : 2Ислочь
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 1Ислочь
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ислочь0 : 1 2 : 4
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Ислочь
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь1 : 2
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Славия-Мозырь
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2 ДВ
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 6Славия-Мозырь
05.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 0Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1736
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1634
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Арсенал1724
8 Ислочь1723
9 Слуцк1722
10 Гомель1722
11 БАТЭ1720
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М178
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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