Кальяри - Рома 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
18 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Рома, которое состоится 18 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Рома
Рим
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|19
|пз
|Надир Цортеа
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|18
|пз
|Рэзван Марин
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|69
|зщ
|Анхелиньо
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Артём Довбик
|18
|нп
|Матиас Соуле
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|05.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 4
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 4
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Дженоа
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Парма
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Монца
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|1
|1
|7
|Венеция
|0
|0
|8
|Аталанта
|0
|0
|9
|Кальяри
|0
|0
|10
|Лацио
|0
|0
|11
|Милан
|0
|0
|12
|Удинезе
|0
|0
|13
|Рома
|0
|0
|14
|Торино
|0
|0
|15
|Болонья
|0
|0
|16
|Наполи
|0
|0
|17
|Верона
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Ювентус
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Лечче
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Комо
|0
|0