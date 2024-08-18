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Кальяри - Рома 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
18 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Кальяри
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Рома, которое состоится 18 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Рома
Рим
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
23ПольшазщМатеуш Ветеска
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
19ИталияпзНадир Цортеа
14ИталияпзАлессандро Дейола
16ИталияпзМаттео Прати
18РумынияпзРэзван Марин
77АнголанпЗиту Лувумбу
91ИталиянпРоберто Пикколи
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
69Испаниязщ Анхелиньо
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
4ИталияпзБриан Кристанте
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11УкраинанпАртём Довбик
18АргентинанпМатиас Соуле
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
05.02.2024Италия - Серия А23-й турРома4 : 0Кальяри
08.10.2023Италия - Серия А8-й турКальяри1 : 4Рома
16.01.2022Италия - Серия А22-й турРома1 : 0Кальяри
27.10.2021Италия - Серия А10-й турКальяри1 : 2Рома
25.04.2021Италия - Серия А33-й турКальяри3 : 2Рома
23.12.2020Италия - Серия А14-й турРома3 : 2Кальяри
12.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиКальяри2 : 2Рома
01.03.2020Италия - Серия А26-й турКальяри3 : 4Рома
06.10.2019Италия - Серия А7-й турРома1 : 1Кальяри
27.04.2019Италия - Серия А34-й турРома3 : 0Кальяри
12.08.2024Кубок Италии1/32 финалаКальяри3 : 1
23.05.2024Италия - Серия А38-й турКальяри2 : 3
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур0 : 2Кальяри
11.05.2024Италия - Серия А36-й тур5 : 1Кальяри
05.05.2024Италия - Серия А35-й турКальяри1 : 1
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Рома
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 4Рома
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Рома1 : 1
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 1Рома
19.05.2024Италия - Серия А37-й турРома1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М11
2
Лига чемпионов
Дженоа11
3
Лига чемпионов
Фиорентина11
4
Лига чемпионов
Парма11
5
Лига Европы
Монца11
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи11
7 Венеция00
8 Аталанта00
9 Кальяри00
10 Лацио00
11 Милан00
12 Удинезе00
13 Рома00
14 Торино00
15 Болонья00
16 Наполи00
17 Верона00
18
Зона вылета
Ювентус00
19
Зона вылета
Лечче00
20
Зона вылета
Комо00

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