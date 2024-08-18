Осер - Ницца 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
18 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ницца, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Ницца
Ницца
|16
|вр
|Донован Леон
|26
|зщ
|Поль Жоли
|4
|зщ
|Жубал
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|97
|пз
|Райан Равелсон
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|19
|пз
|Флориан Ай
|9
|нп
|Тео Бэр
|1
|вр
|Марцин Булка
|33
|зщ
|Антуан Менди
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|28
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Франк Эз
История личных встреч
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|21.04.2012
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|11.12.2011
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|20.01.2010
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|13.09.2009
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|4 : 1
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 0
|29.04.2024
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|1 : 3
|23.04.2024
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|4 : 0
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Анже
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Лион
|0
|0
|8
|Монако
|0
|0
|9
|Нант
|0
|0
|10
|Ницца
|0
|0
|11
|Страсбург
|0
|0
|12
|Ренн
|0
|0
|13
|Сент-Этьен
|0
|0
|14
|Тулуза
|0
|0
|15
|Монпелье
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0