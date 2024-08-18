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Осер - Ницца 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
18 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Осер
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ницца, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Ницца
Ницца
16ГвианаврДонован Леон
26ФранциязщПоль Жоли
4Бразилиязщ Жубал
3АнглиязщГэбриел Ошо
14ГаназщГидеон Менса
42ГанапзЭлиша Овусу
97МадагаскарпзРайан Равелсон
17МалипзЛассин Синайоко
10ФранцияпзГаэтан Перрен
19ФранцияпзФлориан Ай
9КанаданпТео Бэр
1ПольшаврМарцин Булка
33ФранциязщАнтуан Менди
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
4Бразилиязщ Данте Бонфин
92ФранциязщЖонатан Клосс
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
28АлжирпзХишем Будауи
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
24ФранцияпзГаэтан Лаборде
29ФранциянпЭванн Гессан
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
06.01.2024Кубок Франции1/32 финалаНицца0 : 0 4 : 2Осер
03.03.2023Франция - Лига 126-й турНицца1 : 1Осер
16.10.2022Франция - Лига 111-й турОсер1 : 1Ницца
31.10.2018Франция - Кубок лиги1/16 финалаНицца3 : 2Осер
21.04.2012Франция - Лига 133-й турНицца1 : 0Осер
11.12.2011Франция - Лига 117-й турОсер2 : 1Ницца
12.03.2011Франция - Лига 127-й турНицца1 : 0Осер
30.10.2010Франция - Лига 111-й турОсер2 : 0Ницца
20.01.2010Франция - Лига 121-й турНицца0 : 1Осер
13.09.2009Франция - Лига 15-й турОсер2 : 0Ницца
17.05.2024Франция - Лига 238-й турОсер4 : 1
10.05.2024Франция - Лига 237-й тур0 : 0Осер
04.05.2024Франция - Лига 236-й турОсер2 : 0
29.04.2024Франция - Лига 235-й тур1 : 3Осер
23.04.2024Франция - Лига 234-й турОсер4 : 0
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 3Ницца
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 2Ницца
15.05.2024Франция - Лига 132-й турНицца1 : 2
10.05.2024Франция - Лига 133-й турНицца1 : 0
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 3Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Анже00
5
Лига Европы
Осер00
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс00
7 Лион00
8 Монако00
9 Нант00
10 Ницца00
11 Страсбург00
12 Ренн00
13 Сент-Этьен00
14 Тулуза00
15 Монпелье00
16
Стыковая зона
Реймс10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Брест10

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