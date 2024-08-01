Боруссия М - Байер 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
23 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 23 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|27
|пз
|Рокко Райц
|9
|пз
|Франк Онора
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|21
|нп
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Байер». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Хольштайн
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|7
|Аугсбург
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|13
|Бавария
|0
|0
|14
|Майнц
|0
|0
|15
|Бохум
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0