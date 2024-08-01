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Боруссия М - Байер 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
23 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия)
Боруссия М
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 23 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Байер
Леверкузен
1 Швейцария вр Йонас Омлин
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
20 Германия зщ Лука Нец
8 Германия пз Юлиан Вайгль
27 Германия пз Рокко Райц
9 Франция пз Франк Онора
7 Австрия пз Кевин Штёгер
14 Франция пз Алассан Плеа
11 Германия нп Тим Кляйндинст
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
8 Германия пз Роберт Андрих
10 Германия пз Флориан Вирц
21 Марокко нп Амин Адли
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Байер0 : 0Боруссия М
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Боруссия М0 : 3Байер
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Байер2 : 2Боруссия М
22.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия М2 : 3Байер
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М1 : 2Байер
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Байер4 : 0Боруссия М
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Боруссия М0 : 1Байер
08.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур Байер4 : 3Боруссия М
23.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М1 : 3Байер
02.11.2019 Германия - Бундеслига 10-й тур Байер1 : 2Боруссия М
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 3Боруссия М
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 0Боруссия М
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Боруссия М1 : 1
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 2Боруссия М
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия М0 : 0
17.08.2024 Суперкубок Германии 2024 Финал Байер2 : 2 4 : 3
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Байер1 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 1Байер
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Байер
25.05.2024 Кубок Германии Финал 0 : 1Байер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Бундеслиги: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Байер». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Хольштайн00
3
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
4
Лига чемпионов
Байер00
5
Лига Европы
Хоффенхайм00
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург00
7 Аугсбург00
8 Вердер00
9 Вольфсбург00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Айнтрахт Ф00
13 Бавария00
14 Майнц00
15 Бохум00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

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