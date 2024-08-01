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Мидлсбро - Портсмут 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Мидлсбро
Портсмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Портсмут, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
14.03.2009Англия - Премьер-лига29-й турМидлсбро1 : 1Портсмут
13.09.2008Англия - Премьер-лига4-й турПортсмут2 : 1Мидлсбро
03.05.2008Англия - Премьер-лига37-й турМидлсбро2 : 0Портсмут
29.12.2007Англия - Премьер-лига20-й турПортсмут0 : 1Мидлсбро
30.01.2007Англия - Премьер-лига25-й турПортсмут0 : 0Мидлсбро
28.08.2006Англия - Премьер-лига3-й турМидлсбро0 : 4Портсмут
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур1 : 0Мидлсбро
14.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд0 : 3Мидлсбро
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турМидлсбро1 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турМидлсбро3 : 1
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур1 : 4Мидлсбро
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турПортсмут0 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПортсмут0 : 1
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур3 : 3Портсмут
05.11.2023Кубок Англии1-й раунд1 : 0Портсмут
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундПортсмут1 : 1 4 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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