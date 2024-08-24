Парма - Милан 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Милан, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Милан
Милан
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|01.02.2015
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|14.09.2014
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 5
|16.03.2014
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 4
|27.10.2013
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Милан
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|1
|1
|7
|Торино
|1
|1
|8
|Дженоа
|1
|1
|9
|Фиорентина
|1
|1
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Парма
|1
|1
|13
|Монца
|1
|1
|14
|Кальяри
|1
|1
|15
|Эмполи
|1
|1
|16
|Рома
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0