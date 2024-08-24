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Парма - Милан 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Парма
Милан

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Милан, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
10.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Парма1 : 3Милан
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Милан2 : 2Парма
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Милан3 : 1Парма
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Парма0 : 1Милан
20.04.2019 Италия - Серия А 33-й тур Парма1 : 1Милан
02.12.2018 Италия - Серия А 14-й тур Милан2 : 1Парма
01.02.2015 Италия - Серия А 21-й тур Милан3 : 1Парма
14.09.2014 Италия - Серия А 2-й тур Парма4 : 5Милан
16.03.2014 Италия - Серия А 28-й тур Милан2 : 4Парма
27.10.2013 Италия - Серия А 9-й тур Парма3 : 2Милан
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Парма1 : 1
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Парма0 : 1
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 1 : 1Парма
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Парма1 : 1
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 1 : 1Парма
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Милан2 : 2
13.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Милан3 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 3 : 4Милан
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Милан
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта13
2
Лига чемпионов
Верона13
3
Лига чемпионов
Ювентус13
4
Лига чемпионов
Лацио13
5
Лига Европы
Милан11
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М11
7 Торино11
8 Дженоа11
9 Фиорентина11
10 Удинезе11
11 Болонья11
12 Парма11
13 Монца11
14 Кальяри11
15 Эмполи11
16 Рома11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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