Аугсбург - Вердер 24 Августа прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вердер, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вердер
Бремен
|22
|вр
|Неделько Лабрович
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|21
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|13
|зщ
|Милош Велькович
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|7
|нп
|Марвин Дукш
|42
|нп
|Кеке Топп
Главные тренеры
|Оле Вернер
История личных встреч
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|10.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 0
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хольштайн
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|7
|Аугсбург
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Вольфсбург
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|12
|Бавария
|0
|0
|13
|Майнц
|0
|0
|14
|Бохум
|0
|0
|15
|Штутгарт
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|0
|0
| 17
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0