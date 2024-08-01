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Аугсбург - Вердер 24 Августа прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
24 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия)
Аугсбург
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вердер, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вердер
Бремен
22ХорватияврНеделько Лабрович
11ГерманиязщМариус Вольф
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
13ГрециязщДимитрис Яннулис
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
17ХорватияпзКристиян Якич
10ГерманияпзАрне Майер
16ШвейцариянпРубен Варгас
9ФранциянпСамуэль Эссенд
21ГерманиянпФиллип Тиц
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
13СербиязщМилош Велькович
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
14БельгияпзСенне Линен
7ГерманиянпМарвин Дукш
42ГерманиянпКеке Топп
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турАугсбург0 : 3Вердер
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турВердер2 : 0Аугсбург
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1Вердер
09.09.2022Германия - Бундеслига6-й турВердер0 : 1Аугсбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турАугсбург2 : 0Вердер
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВердер2 : 0Аугсбург
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турАугсбург2 : 1Вердер
01.09.2019Германия - Бундеслига3-й турВердер3 : 2Аугсбург
10.02.2019Германия - Бундеслига21-й турВердер4 : 0Аугсбург
22.09.2018Германия - Бундеслига4-й турАугсбург2 : 3Вердер
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Аугсбург
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Аугсбург1 : 0
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур2 : 1Аугсбург
10.05.2024Германия - Бундеслига33-й турАугсбург0 : 1
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур5 : 1Аугсбург
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Вердер
26.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Вердер2 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турВердер4 : 1
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Вердер
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турВердер2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер13
2
Лига чемпионов
Унион00
3
Лига чемпионов
Хольштайн00
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
5
Лига Европы
Хоффенхайм00
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург00
7 Аугсбург00
8 Вердер00
9 Вольфсбург00
10 Боруссия Д00
11 Айнтрахт Ф00
12 Бавария00
13 Майнц00
14 Бохум00
15 Штутгарт00
16
Стыковая зона
Хайденхайм00
17
Зона вылета
РБ Лейпциг00
18
Зона вылета
Боруссия М10

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