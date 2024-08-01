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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
34 Нигерия зщ Ола Айна
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Португалия вр Жозе Са
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
14 Колумбия зщ Йерсон Москера
24 Португалия зщ Тоти
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
8 Бразилия пз Жоао Гомес
5 Габон пз Марио Лемина
19 Португалия пз Родригу Гомеш
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
12 Бразилия нп Матеус Кунья
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2Вулверхэмптон
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ноттингем Форест
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ноттингем Форест1 : 1 4 : 3Вулверхэмптон
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Вулверхэмптон
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вулверхэмптон0 : 2Ноттингем Форест
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ноттингем Форест1 : 2Вулверхэмптон
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
17.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Ноттингем Форест0 : 2Вулверхэмптон
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест1 : 1 3 : 4
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест1 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Ноттингем Форест
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест2 : 3
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вулверхэмптон2 : 0
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон2 : 6
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вулверхэмптон0 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Арсенал26
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур24
6 Ноттингем Форест24
7 Ньюкасл Юнайтед24
8 Челси23
9 Вест Хэм Юнайтед23
10 Манчестер Юнайтед23
11 Фулхэм23
12 Брентфорд23
13 Астон Вилла23
14 Борнмут22
15 Лестер Сити21
16 Саутгемптон20
17 Кристал Пэлас20
18
Зона вылета
Ипсвич Таун20
19
Зона вылета
Вулверхэмптон20
20
Зона вылета
Эвертон20

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