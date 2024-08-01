Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|34
|зщ
|Ола Айна
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|14
|зщ
|Йерсон Москера
|24
|зщ
|Тоти
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|19
|пз
|Родригу Гомеш
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Гари О'Нил
История личных встреч
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 4
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 2
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 2
|04.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|17.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 2
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|4
|8
|Челси
|2
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|3
|10
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|11
|Фулхэм
|2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|3
|14
|Борнмут
|2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|2
|0